Події
15:15 09.11.2025

Україна запровадила санкції проти Кирила Дмитрієва, високопосадовців РФ та російських видавництв

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про впровадження рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, повідомила його пресслужба.

"Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та "нормалізувати" окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення Росії про застосування "санкцій" проти українських посадовців, зокрема проти Прем’єр-міністра України. Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску", – зазначив президент.

Перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які є учасниками злочинів проти України та українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави та впроваджують освітні стандарти РФ із антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України.

Відтепер під санкціями – російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії, а також наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмитрієв, який займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, та особи, які виправдовують збройну агресію РФ.

Глава держави наголосив, що Україна надасть наші пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам.

Другим указом запроваджені санкції проти п’яти юридичних осіб – російських видавництв, які працюють на виправдання агресії, поширення російської пропаганди у світі, а також насаджування антиукраїнських настроїв на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Працюватимемо над тим, щоб ці видавництва не могли брати участь у міжнародних книжкових виставках, а їхня продукція була вилучена з онлайн-платформ продажу по всьому світу", – наголосив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

