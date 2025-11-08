Опалення в Полтаві буде відновлено вночі, по області розгорнули Пункти незламності

"Полтаваобленерго" повідомляє, що котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення.

"У зв’язку з ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури України та перебоями з електропостачанням об'єктів підприємства, котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення. У нічний час теплопостачання буде відновлено", - йдеться у повідомленні організації у Фейсбук.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, у свою чергу, повідомляє про значні пошкодження об'єктів енергетики після нічної ворожої атаки балістики. Він назвав цей обстріл "рекордним" за кількістю балістичних ракет.

"Маємо значні пошкодження, через що в області відсутні повністю або є перебої з електро-, тепло та водопостачання. На наші гарячі лінії та до мене особисто звертається багато людей. Запевняю, усі відповідні служби працюють безперервно на межі своїх можливостей, аби покращити ситуацію", - сказав Когут.

Глава ОВА зазначив, що проблеми з електрикою є по всій країні та загалом ситуація дійсно дуже складна та повідомив про розгорнуті пункти незламності по всій області у разі тривалої відсутності електропостачання.

Джерело: https://www.facebook.com/Press.PoltavaTE/posts/pfbid0ejU98vtaR8iHJfDAPzsbf5ZQyc4wLErqQf7JHqdC6r6LByUcDkD2Kc9VjUXHQqEnl

https://t.me/poltavskaOVA/28874