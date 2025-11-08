Фото: https://www.facebook.com/

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місці російської атаки БпЛА по Дніпру.

"Дніпро. На місці чергової атаки працювала команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області. Волонтери надали першу допомогу 4 людям, які постраждали внаслідок атаки. Одну людину доставили в лікарню", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Як повідомлялося, внаслідок влучання російського БпЛА в багатоповерхівку в Дніпрі загинули троє людей, постраждали 12 осіб, серед них дві дитини. Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи. Аварійно-рятувальні роботи завершені. У них брали участь понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.