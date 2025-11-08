Окупанти просунулися за добу в напрямку Костянтинівки та біля Покровська, захопили майже 15 кв. км – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти мали просування в район сіл Біла Гора та Плещіївка Краматорського району Донецької області, а також біля села Козацьке (кол. Московське) на південний схід від Мирнограду Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState у суботу.

"Ворог просунувся поблизу Білої Гори, Плещіївки та Козацького", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі проєкту.

Таким чином, окупанти розширили зону контролю у Донецькій області на 14,5 кв км.