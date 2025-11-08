Інтерфакс-Україна
Події
15:39 08.11.2025

Окупанти просунулися за добу в напрямку Костянтинівки та біля Покровська, захопили майже 15 кв. км – DeepState

1 хв читати
Окупанти просунулися за добу в напрямку Костянтинівки та біля Покровська, захопили майже 15 кв. км – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти мали просування в район сіл Біла Гора та Плещіївка Краматорського району Донецької області, а також біля села Козацьке (кол. Московське) на південний схід від Мирнограду Покровського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState у суботу.

"Ворог просунувся поблизу Білої Гори, Плещіївки та Козацького", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі проєкту.

Таким чином, окупанти розширили зону контролю у Донецькій області на 14,5 кв км.

Теги: #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:53 08.11.2025
DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

14:29 06.11.2025
Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

13:29 05.11.2025
Окупанти захопили 23 кв. км за добу, переважно в районі Мілового на Харківщині, звільнено 3 кв. км - DeepState

Окупанти захопили 23 кв. км за добу, переважно в районі Мілового на Харківщині, звільнено 3 кв. км - DeepState

11:58 04.11.2025
Ворог просунувся у Покровську на Донеччині та поблизу Борівської Андріївки на Харківщині – DeepState

Ворог просунувся у Покровську на Донеччині та поблизу Борівської Андріївки на Харківщині – DeepState

16:07 03.11.2025
Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState

Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState

15:17 01.11.2025
Ворог окупував Новогригорівку Запорізької області, просунувся поруч та під Покровськом - DeepState

Ворог окупував Новогригорівку Запорізької області, просунувся поруч та під Покровськом - DeepState

10:00 31.10.2025
Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

Окупанти просунулися у Покровску та в Запорізькій області – DeepState

11:08 29.10.2025
Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

12:16 27.10.2025
Окупанти за добу захопили 15,3 кв. км у Дніпропетровській області та вздовж кордону - DeepState

Окупанти за добу захопили 15,3 кв. км у Дніпропетровській області та вздовж кордону - DeepState

17:14 25.10.2025
Ворог просунувся в трьох областях – DeepState

Ворог просунувся в трьох областях – DeepState

ВАЖЛИВЕ

DeepState: Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

ОСТАННЄ

У Дніпрі 9 та 10 листопада оголошено днями жалоби за загиблими напередодні

Рух поїздів та оформлення пасажирів у залізничних ПП на кордоні України відбувається у штатному режимі – ДПСУ

Суд обрав Рибянському запобіжний захід: утримання під вартою або заставу понад 13 млн грн – ЗМІ

В Тернополі з вікна обласного ТЦК випав чоловік

Зеленський: Ми працюємо з партнерами, щоб купити додаткові "Петріоти"

П'ятеро людей постраждали внаслідок російського обстрілу на Київщині

Держмитслужба попередила про тимчасову зупинку оформлення громадян та ТЗ на ПП України

Зеленський: Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок

Синоптики попереджають про сильний туман на Лівобережжі, Прикарпатті та в Карпатах у неділю

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні, причина - збій в роботі бази даних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА