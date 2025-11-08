Інтерфакс-Україна
10:45 08.11.2025

ПС ЗСУ: Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника, є влучання 26 ракет

Сили оборони минулої ночі знешкодили 415 цілей противника знешкодили 415 цілей противника, зокрема 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та 9 ракет різних типів, зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 8 листопада (з 18.30 7 листопада) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу – 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 – "шахеди")", - йдеться у повідомленні Повітряних сил у телеграм-каналі.

Повідомляється, що з цієї кількості було 458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим); 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської, Воронезької, Ростовської обл. – рф); 10 крилатих ракет Іскандер-К (із Курської, Воронезької обл. – рф); 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської обл. – рф); 3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).

Вказано, що основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 415 повітряних цілей: 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 9 ракет різних типів. Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України.

Крім того, станом на 10.00, інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

