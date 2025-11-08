Окупанти втратили впродовж доби 1190 військовослужбовців

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Втрати окупантів впродовж доби склали 1190 одиниць живої сили та 98 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.

Зокрема українськими воїнами знищено одну бойову броньовану машину, 20 артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, один гелікоптер, 72 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 250 БпЛА оперативно-тактичного рівня.