06:52 08.11.2025
Пожежа в Києві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА – Кличко
Пожежу зафіксовано в Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, повідомив столичний голова Віталій Кличко у телеграм-каналі вранці в суботу.
Загалом, за інформацією мера, падіння уламків російського дрона зафіксовано в двох локаціях.
"У Печерському районі, попередньо, падіння уламків у дворі житлового будинку", - написав Кличко у Телеграм.
Згодом він повідомив, що "пожежу, яка сталася внаслідок падіння уламків на відкритій місцевості теж на Печерську, загасили".
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5631
https://t.me/vitaliy_klitschko/5632