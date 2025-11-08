Інтерфакс-Україна
06:52 08.11.2025

Пожежа в Києві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА – Кличко

1 хв читати

Пожежу зафіксовано в Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, повідомив столичний голова Віталій Кличко у телеграм-каналі вранці в суботу.

Загалом, за інформацією мера, падіння уламків російського дрона зафіксовано в двох локаціях.

"У Печерському районі, попередньо, падіння уламків у дворі житлового будинку", - написав Кличко у Телеграм.

Згодом він повідомив, що "пожежу, яка сталася внаслідок падіння уламків на відкритій місцевості теж на Печерську, загасили".

