У Покровську ворог зменшив активність, очікує на поповнення, намагався декілька разів проникнути у Гришине

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

У Покровську (Донецька обл.) ворог зменшив активність, очікує на поповнення основними силами, в районі Мирнограда ситуація залишається напруженою, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

У корпусі зазначили, що українські воїни продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. У місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові да десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

"Ворог зменшив свою активність у місті та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами. Це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі. Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу з допомогою авто- та мототехніки.

Як повідомляє 7-й корпус ДШВ, Сили оборони не допустили цього.

Загалом з початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 71 окупантів, ще 36 поранено.

"Протягом останніх днів противник намагався декілька разів проникнути у Гришине. Для цього росіяни мали намір ввести в оману українських військових і потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Наші сили зупинили ворога", - йдеться у повідомленні.

В районі Мирнограда ситуація залишається напруженою.

За даними ДШВ, після численних невдалих спроб ворога штурмувати місто зі сходу ворог намагатиметься змінити вектор удару.