12:43 07.11.2025

РФ концентрує ППО біля фронту та Москви, більшість території не захищена – ЦПД

РФ не захищає протиповітряною обороною (ППО) більшу частину своєї території, завдяки чому вдається завдавати удари по нафтопереробних заводах, електропідстанціях та інших об’єктах, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"За останній час на Росії підгорали НПЗ: Волгоградський (призупинив роботу), Кстовський, Саратовський (призупиняв роботу), Туапсинський, Марійський, Рязанський. Також низка підстанцій, Костромська ГРЕС, ТЕЦ в Орлі та інші обʼєкти зазнавали уражень", - написав Коваленко в Телеграм.

За його словами, в РФ є дефіцит засобів ППО, зокрема вибивалися як зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, так і багато зенітно-гарматних комплексів "Панцырь", які прикривали такі обʼєкти.

"Основна кількість ППО ворога - біля фронту та Москви, що створює суттєві дірки в повітряному просторі Росії. Для розуміння, більшість росіян в країні взагалі не захищені Путіним, хоча він постійно обіцяв безпеку кожному. Всі ці випробування "Ярсів", анекдоти про "Посейдон" і "Бурівєстнік" з "Орєшніком" виглядають комічно на фоні тотальної прострілюваності Росії", - наголосив Коваленко.

