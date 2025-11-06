Єрмак обговорив із польськими аналітиками загрозу від російських БпЛА

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у рамках робочого візиту до Варшави провів зустріч із провідними польськими аналітиками.

"Говорили відверто. Про те, як російські БпЛА перетворили небо над Центральною Європою на зону підвищеного ризику. Про те, що українська оборона важлива й для наших сусідів", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

Окремо учасники обговорили інформаційні загрози з боку Росії, а також повернення українських дітей.

"Це необхідна умова мирного процесу, і Москву треба до цього примусити. Шлях лежить через посилення санкцій і міжнародний політичний тиск", - наголосив Єрмак.