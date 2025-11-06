Нові "дитячі" виплати надаватимуться лише матерям, які народять після 1 січня 2026 року, – Мінсоцполітики

Новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини, який запроваджується з 1 січня 2026 року, стосуватиметься лише матерів, які народили після вступу нових правил в силу, заявила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець.

"Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року", – додала вона, повідомляє пресслужба Міністерства.

Матері, які народять після 1 січня 2026 року, отримають одноразовий платіж у розмірі 50 тис. грн. Батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, мають право отримати допомогу в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.

Крім того, після досягнення дитиною одного року, сім’ї матимуть можливість отримати виплати за програмою "єЯсла".