16:56 06.11.2025

Сили оборони півдня спростували інформацію про нібито окупацію ворогом Павлівки Запорізької області

Фото: Генштаб ЗСУ

Інформація щодо захоплених ворогом територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях, зокрема, села Павлівка Пологівського району Запорізької області, не відповідає дійсності, йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України в Телеграм.

"Дійсно, ситуація на олександрівському, гуляйпільському і оріхівському напрямках доволі напружена: лише за минулу добу зафіксовано майже півсотні бойових зіткнень з ворогом. Але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в районі Павлівки "тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону". "В районі н.п. Плавні також ведуться бої, тут утримується сіра зона. В районі н.п. Приморське окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути нам у фланг, але сили оборони їх знищують. В районі н.п. Успенівка противник вогневим ураженням знищив кілька позицій, тому нашим захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються", - повідомили в Силах оборони півдня.

Крім того, повідомляється, що противник, користуючись густими туманами, які стоять в Запорізькій області вже декілька днів, намагався інфільтруватись вглибину української оборони. "Але на цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи. За минуло добу на Півдні ворог втратив понад дві сотні особового складу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у четвер OSINT-проєкт DeepState у своєму зведенні повідомив про окупацію російськими військами Павлівки на просування в районі інших згаданих населених пукнтів. "Ворог окупував Павлівку (Запорізька обл.), а також просунувся поблизу Балагану, Удачного (обидва - Покровський р-н Донецької обл.), Ступочків (Краматорський р-н Донецької обл.), в Плавнях, Приморському та Успенівці (всі – Запорізька обл.), - йшлося в повідомленні.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) на своїх мапах у щоденних зведеннях позначає Павлівку на кордоні між зоною російської окупації та "сірою зоною" невизначеного контролю, а Успенівку – цілком у "сірій зоні", тоді як у DeepState вона частково окупована. Натомість Плавні і DeepState, і ISW показують як майже цілком окуповані ворогом, а Приморське – під контролем ЗСУ, лише південь селища у "сірій зоні".

Генеральний штаб ЗСУ на своїх мапах "сіру зону" не позначає. Плавні, згідно з ними, частково окуповані ворогом, решта згаданих сіл Запорізької області цілком під контролем ЗСУ.

Теги: #спростування #сили_оборони

