Інтерфакс-Україна
Події
14:52 06.11.2025

Двох людей поранено, серед них є дитина, через російську атаку на Сумщині

1 хв читати

Двоє людей, серед них – неповнолітня дитина, зазнали поранень через ворожу атаку на цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у четвер вдень.

"Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранено двох людей, серед них – неповнолітня дитина. Наразі постраждалих транспортують до лікарні", - написав він у телеграм.

Інформація уточнюється.

 

Теги: #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:13 05.11.2025
На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

09:56 03.11.2025
Росіяни вночі атакували Сумщину, є загиблий і постраждалі

Росіяни вночі атакували Сумщину, є загиблий і постраждалі

21:57 02.11.2025
Двоє цивільних поранені в результаті ворожого ракетного удару в Сумській області

Двоє цивільних поранені в результаті ворожого ракетного удару в Сумській області

07:55 31.10.2025
Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

Уже 11 постраждалих, серед яких четверо дітей, через атаку БпЛА на Сумщині

10:03 27.10.2025
На Сумщині за минулу добу одна людина загинула, 16 поранені

На Сумщині за минулу добу одна людина загинула, 16 поранені

08:51 27.10.2025
ОВА: Ворожі атаки залишили без світла частину Сумщини

ОВА: Ворожі атаки залишили без світла частину Сумщини

09:38 19.10.2025
Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

Внаслідок обстрілів у Сумській області постраждали четверо людей

16:37 10.10.2025
Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині

Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині

07:51 10.10.2025
На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії

На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії

ВАЖЛИВЕ

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

CCО уразили Волгоградський НПЗ

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 108 ворожих БпЛА, є влучання на 13 локаціях

ОСТАННЄ

Бельгія посилить Національний центр повітряної безпеки та буде збивати чужі БпЛА – ЗМІ

З-під завалів будинку в Кам’янському дістали тіло чоловіка, аварійно-рятувальні роботи завершено - ОВА

Знеструмлено 8 шахт на Дніпропетровщині внаслідок удару РФ

Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

ЄК вітає угоду щодо міні-омнібусу оборони та можливість участі України в Європейському оборонному фонді

Ще одного посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у розкраданні майже 2 млн грн на каретах "швидкої"

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

БЕБ сформувало атестаційні та кадрові комісії для переатестації та відбору працівників

Кличко: Київрада розгляне збільшення програми "Захисник Києва" ще на 1 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА