Двох людей поранено, серед них є дитина, через російську атаку на Сумщині

Двоє людей, серед них – неповнолітня дитина, зазнали поранень через ворожу атаку на цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у четвер вдень.

"Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранено двох людей, серед них – неповнолітня дитина. Наразі постраждалих транспортують до лікарні", - написав він у телеграм.

Інформація уточнюється.