Уряд додав у проект держбюджету-2026 до 2-го читання у Раді 27,8 млрд грн доходів та 33,6 млрд грн видатків

(оновлена та розширена, додані коментарі Мінфіну)

Київ. 5 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА — Кабінет міністрів підготував проект державного бюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді: доходи збільшено на 27,8 млрд грн, видатки – на 33,6 млрд грн, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами засідання уряду у середу.

"Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету — безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень уряд спрямовує на Сили оборони", — цитує Свириденко пресслужба Кабміну.

За її словами, одночасно на наступний рік закладено підвищення зарплат лікарям та освітянам.

Прем’єрка уточнила, що доходи збільшено за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%, відповідний законопроєкт №14097 Рада нещодавно прийняла у першому читанні.

Щодо додаткових видатків, то 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд до розміру 54,5 млрд грн, 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року, що загалом збільшить ці видатки до 190,5 млрд грн, додала Свириденко.

"Розраховуємо на підтримку народних депутатів і сподіваємось на якнайшвидше ухвалення Держбюджету-2026", — зазначила очільниця уряду.

Як уточнило Міністерство фінансів на своєму сайті, за результатами доопрацювання доходи держбюджету (без міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 2 трлн 854,3 млрд грн, видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн, а дефіцит збільшено на 5,8 млрд грн — до 1 трлн 900 млрд грн, що становить 18,4% ВВП.

За оцінками Мінфіну, підвищення ставки податку на прибуток банків з 25% до 50% забезпечить додатково близько 30 млрд грн, частину цього податку у 4,3 млрд грн, яка раніше зараховувалася до місцевих бюджетів, спрямовано до спеціального фонду державного бюджету.

Додаткові 1,3 млрд грн очікуються також від збільшення дивідендів ПАТ "Українська фінансова житлова компанія", яка веде програму "єОселя", але ці гроші будуть залишені компанії на державну житлову політику, фінансування якої наступного року таким чином складе 46,5 млрд грн, додав Мінфін.

Водночас відбулося технічне коригування грантових надходжень Світового банку за проєктом RELINC: грант на 5 млрд грн замінено пільговою позикою, гарантованою Європейською Комісією в межах механізму Ukraine Facility, йдеться у повідомлені міністерства.

Щодо додаткових видатків, то ще 4,3 млрд грн передбачено на продовження програми оновлення пасажирських вагонів, а загальна вартість фінансування публічних інвестиційних проєктів складе наступного року 107,2 млрд грн.

Також передбачено повернення до державного бюджету 1,4 млрд грн, раніше внесених до статутного капіталу ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" і невикористаних за призначенням.

Мінфін нагадав, що наступний етап у процесі прийняття державного бюджету — друге читання, яке має відбутися до 20 листопада 2025 року.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду – 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

В той же час наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн, а в жовтні видатки були збільшені ще на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони, тоді як доходи – на 20 млрд грн.

В результаті наразі доходи держбюджету-2025 (без грантів) заплановані в обсязі 2 трлн 482,6 млрд грн, тоді як видатки – 4 трлн 337,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – відповідно 2 трлн 278,7 млрд грн та 3 трлн 990,1 млрд грн.

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/uriad_skhvaliv_proiekt_derzhavnogo_biudzhetu_ukraini_na_2026_rik_do_ii_chitannia_u_verkhovnii_radi-5404