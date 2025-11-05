Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді

Кабінет міністрів України підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за результатами засідання уряду 5 листопада.

"Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету — безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень уряд спрямовує на Сили оборони. Водночас важливим є забезпечення гідної оплати праці у соціальній сфері, тому заклали в наступному році підвищення зарплат лікарям та освітянам. Уряд постійно в пошуку додаткових ресурсів — як внутрішніх, так і зовнішніх — для забезпечення усіх необхідних видатків і зобовʼязань", — цітує Свириденко пресслужба Кабміну.

Для забезпечення балансу потреб оборони і соціальних видатків Уряд вніс відповідні зміни напередодні другого читання.

Загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд грн. Зокрема, за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

Видатки теж зростуть — на 33,6 млрд грн. Зокрема, з цих коштів 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд, 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

"Розраховуємо на підтримку народних депутатів і сподіваємось на якнайшвидше ухвалення Держбюджету-2026", — зазначила очільниця уряду.