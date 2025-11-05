Інтерфакс-Україна
Події
20:01 05.11.2025

Вразливі категорії населення з грудня зможуть отримати 6,5 тис грн. в рамках пакету "Зимова підтримка"

1 хв читати

Уряд України затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6,5 тис грн, яка буде діяти з початку грудня для вразливих верств населення та охопить 660 тис. людей; кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уряд затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакету "Зимова підтримка". Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери", - написала Свириденко у телеграм-каналі у середу увечері.

За її словами, кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей.

 

Теги: #підтримка #зимова_програма

