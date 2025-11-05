На Чернігівщині через ворожий удар знеструмлено декілька громад

Внаслідок удару російського безпілотника по Чернігівському району є влучання в об'єкт інфраструктури, у районі знеструмлено декілька громад, повідомила у середу районна державна адміністрація.

"Чернігівський район знову під атакою ворога! Зафіксовано влучання ворожого БПЛА в об’єкт цивільної інфраструктури в одній із громад району. У декількох громадах відсутнє електропостачання. Як тільки дозволить безпекова ситуація, відповідні служби розпочнуть відновлювальні роботи", йдеться у повідомленні РДА у Facebook.