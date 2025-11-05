Інтерфакс-Україна
Події
18:00 05.11.2025

Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

1 хв читати
Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Окупанти атакували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Запорізькій і Донецькій областях, постраждало 4 рятувальника, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні ворог знову прицільно поцілив по тим, хто рятує життя", - написав він в телеграм-каналі у середу.

За словами міністра, у селі Приморське (Запорізька обл.) окупанти цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль ДСНС. Чотири рятувальники зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу.

У Краматорську (Донецька обл.) російська авіація вдарила по території пожежної частини. Пошкоджена будівля, навчальна вежа, більше десятка одиниць спецтехніки. Виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали.

Клименко повідомив, що за останні три місяці ворог атакував підрозділи ДСНС понад 60 разів, внаслідок чого загинуло 5 рятувальників, ще понад 30 дістали поранень.

Теги: #запорізька #обстріл #донеччина #клименко #дснс

