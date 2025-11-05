Україна постійно вносить корективи в системи захисту енергооб'єктів від ворожих атак – Міненерго

Україна у відповідь на вдосконалення РФ методів щоденних атак на об'єкти енергетики теж постійно впроваджує нові технології захисту.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко на Першому міжнародному форумі із захисту критичної інфраструктури, організованому за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF).

"Відповідно, ми також оперативно реагуємо на ці зміни, вносимо корективи в системи захисту. Такі роботи ведуться постійно, вони здійснюються у тісній співпраці та координації з військовими, МВС України, Держспецзв’язку та енергетичними компаніями", - сказав процитований Міненерго В’язовченко.

Він наголосив, що наразі українські енергооб’єкти захищені другим рівнем захисту.

"Збудовані захисні споруди вже довели свою ефективність, зберігши дороговартісне дефіцитне обладнання після прямого влучання ударних дронів, на деяких об’єктах – після кількох атак поспіль", - зазначив заступник міністра.

За його словами, співпраця держави, бізнесу і міжнародних партнерів дасть можливість посилити енергетичну стійкість України, ефективно координувати зусилля для захисту об’єктів критичної інфраструктури.