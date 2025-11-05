Інтерфакс-Україна
Події
17:46 05.11.2025

Україна постійно вносить корективи в системи захисту енергооб'єктів від ворожих атак – Міненерго

1 хв читати
Україна постійно вносить корективи в системи захисту енергооб'єктів від ворожих атак – Міненерго

Україна у відповідь на вдосконалення РФ методів щоденних атак на об'єкти енергетики теж постійно впроваджує нові технології захисту.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко на Першому міжнародному форумі із захисту критичної інфраструктури, організованому за підтримки Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF).

"Відповідно, ми також оперативно реагуємо на ці зміни, вносимо корективи в системи захисту. Такі роботи ведуться постійно, вони здійснюються у тісній співпраці та координації з військовими, МВС України, Держспецзв’язку та енергетичними компаніями", - сказав процитований Міненерго В’язовченко.

Він наголосив, що наразі українські енергооб’єкти захищені другим рівнем захисту.

"Збудовані захисні споруди вже довели свою ефективність, зберігши дороговартісне дефіцитне обладнання після прямого влучання ударних дронів, на деяких об’єктах – після кількох атак поспіль", - зазначив заступник міністра.

За його словами, співпраця держави, бізнесу і міжнародних партнерів дасть можливість посилити енергетичну стійкість України, ефективно координувати зусилля для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Теги: #міненерго #атаки_рф #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 05.11.2025
РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині

РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині

14:04 05.11.2025
Україні не вдасться відновити 30-40% газовидобутку протягом ОЗП – директор ЦДЕ

Україні не вдасться відновити 30-40% газовидобутку протягом ОЗП – директор ЦДЕ

10:32 05.11.2025
РФ завдала удару по енергооб'єктах на Донеччині, Сумщині та Чернігівщині, є відключення

РФ завдала удару по енергооб'єктах на Донеччині, Сумщині та Чернігівщині, є відключення

12:19 04.11.2025
Уряд створить антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях

Уряд створить антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях

08:55 04.11.2025
РФ ударила та серйозно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

РФ ударила та серйозно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

08:43 04.11.2025
Ворог атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

Ворог атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

22:04 03.11.2025
Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

09:01 01.11.2025
Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

21:09 31.10.2025
Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

11:57 31.10.2025
Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА

Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА