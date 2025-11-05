Інтерфакс-Україна
Події
17:13 05.11.2025

На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

У Сумській області загинув один цивільний, ще троє зазнали поранень через атаку ворожого безпілотника на авто, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За даними слідства, 5 листопада 2025 року близько 15:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, в Середино-Будській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню", йдеться у повідомленні облпрокуратури у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що внаслідок нападу загинув 34-річний водій автівки, ще троє цивільних зазнали поранень.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

