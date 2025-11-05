Інтерфакс-Україна
Події
17:05 05.11.2025

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

1 хв читати
На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з СБУ викрили військовослужбовця, який самовільно залишив частину, після чого організував канал незаконного переправлення інших військових за кордон.

В телеграм-каналі в середу ДБР повідомляє, що фігурант кілька місяців тому втік зі своєї частини, але мав посвідчення ветерана за участь у бойових діях ще до повномасштабного вторгнення.

"Це допомагало йому вільно пересуватися країною. Дезертир вирішив заробляти на бажанні інших ухилитися від служби та втекти за кордон", - інформує ДБР.

У відомстві уточнюють, що до протиправної діяльності чоловік залучив свою дівчину.

За інформацією Бюро, у Запоріжжі пара знайшла чергового "клієнта".

"За $6 тис. вони пропонували так званий "базовий пакет" для дезертирства: супровід від частини на власному авто до прикордонної території у місце, де можна незаконно перетнути кордон із Румунією. "Бонусом" пропонувався маршрут, який нібито дозволяв уникнути перепливання через річку Тиса", - зазначається в повідомленні.

Теги: #дизертирство #сбу #викриття #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 05.11.2025
Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

10:15 05.11.2025
Працівник СТО наводив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва - СБУ

Працівник СТО наводив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва - СБУ

16:10 04.11.2025
Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

Спецпризначенці СБУ за місяць ліквідували понад 1,5 тис. окупантів та десятки одиниць техніки на покровському напрямку

13:24 04.11.2025
Ексвійськовий однієї з країн Східної Європи підпалював машини ЗСУ - СБУ

Ексвійськовий однієї з країн Східної Європи підпалював машини ЗСУ - СБУ

12:21 04.11.2025
ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

11:20 04.11.2025
Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень - ДБР

Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень - ДБР

18:27 03.11.2025
ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

12:28 03.11.2025
ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

11:54 31.10.2025
На Львівщині розслідують ДТП, у якій загинуло четверо військових

На Львівщині розслідують ДТП, у якій загинуло четверо військових

10:43 31.10.2025
ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА

Україна постійно вносить корективи в системи захисту енергооб'єктів від ворожих атак – Міненерго

Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА