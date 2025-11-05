На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з СБУ викрили військовослужбовця, який самовільно залишив частину, після чого організував канал незаконного переправлення інших військових за кордон.

В телеграм-каналі в середу ДБР повідомляє, що фігурант кілька місяців тому втік зі своєї частини, але мав посвідчення ветерана за участь у бойових діях ще до повномасштабного вторгнення.

"Це допомагало йому вільно пересуватися країною. Дезертир вирішив заробляти на бажанні інших ухилитися від служби та втекти за кордон", - інформує ДБР.

У відомстві уточнюють, що до протиправної діяльності чоловік залучив свою дівчину.

За інформацією Бюро, у Запоріжжі пара знайшла чергового "клієнта".

"За $6 тис. вони пропонували так званий "базовий пакет" для дезертирства: супровід від частини на власному авто до прикордонної території у місце, де можна незаконно перетнути кордон із Румунією. "Бонусом" пропонувався маршрут, який нібито дозволяв уникнути перепливання через річку Тиса", - зазначається в повідомленні.