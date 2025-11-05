15:30 05.11.2025
РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині
Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами в Донецькій області зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі, повідомило Міністерство енергетики України в середу.
За його даними, пошкоджено котельню, адміністративні та складські будівлі.
Наразі підприємства не функціонують.
"За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", – зазначили у відомстві.
"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", - заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.