15:30 05.11.2025

РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині

Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами в Донецькій області зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі, повідомило Міністерство енергетики України в середу.

За його даними, пошкоджено котельню, адміністративні та складські будівлі.

Наразі підприємства не функціонують.

"За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", – зазначили у відомстві.

"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", - заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Теги: #донеччина #атака_рф #міненерго

