Інтерфакс-Україна
Події
14:37 05.11.2025

В Україну вдалося повернути 1744 дітей - Єрмак

1 хв читати
В Україну вдалося повернути 1744 дітей - Єрмак
Фото: https://t.me/ermaka2022

В Україну з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 1744 дітей, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"За допомогою міжнародної коаліції ми повернули додому 1744 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій. Кожна врятована дитина — це врятоване життя, відновлена надія", - написав він у колонці для The Washington Examiner.

Керівник ОП повідомив, що за підтвердженими даними в результаті російської агресії загинула 661 дитина, ще понад 2 тис. 200 - поранені.

Єрмак наголосив на необхідності посилення економічних санкцій, щоб змусити "Росію заплатити високу ціну за її злочинну війну". "А надання Україні необхідної зброї захистить тисячі невинних людей", - додав він.

Теги: #діти #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 04.11.2025
До України вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій – Єрмак

До України вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій – Єрмак

19:11 04.11.2025
Більшість українських підлітків, які мають слабкий зв’язок з батьками, мають значний рівень стресу – соцдослідження

Більшість українських підлітків, які мають слабкий зв’язок з батьками, мають значний рівень стресу – соцдослідження

15:11 04.11.2025
Шостий центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ відкрили в Хмельницькому

Шостий центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ відкрили в Хмельницькому

13:50 03.11.2025
Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

Українські родини в Закарпатті віддають дітей до угорських шкіл через фінансові виплати КМКС - депутат облради Цебер

17:49 31.10.2025
Депортовані в РФ вихованці Новопетрівської спецшколи повернулися в Україну

Депортовані в РФ вихованці Новопетрівської спецшколи повернулися в Україну

12:29 31.10.2025
У Рівному відкрили вже п’ятий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Рівному відкрили вже п’ятий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

19:30 30.10.2025
З ТОТ до батька на підконтрольну територію виїхав підліток, повідомив голова ОП

З ТОТ до батька на підконтрольну територію виїхав підліток, повідомив голова ОП

19:10 29.10.2025
Наразі опрацьовується близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей – заступниця міністра юстиції

Наразі опрацьовується близько 17 тис. записів про можливі випадки депортації українських дітей – заступниця міністра юстиції

15:23 29.10.2025
Рівень стресу серед українських дітей суттєво зріс за рік – соцопитування

Рівень стресу серед українських дітей суттєво зріс за рік – соцопитування

11:52 29.10.2025
Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Шмигаль прибув із візитом до Латвії, підписано меморандум про зміцнення співпраці в сфері ОПК

Латвія передасть Україні ще 21 бронетранспортер "Patria" 6x6

Головний рабин України благословив лідера іранської опозиції Бехешті на зміну режиму в країні

Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

Двом посадовцям Держспецзв’язку, підозрюваним у розкраданні на закупівлях дронів, призначено заставу у 12 млн і 5 млн грн

Рада збільшила розміри державної допомоги при народженні дитини

РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині

Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

Рада врегулювала питання проходження військової служби співробітниками розвідорганів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА