В Україну вдалося повернути 1744 дітей - Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

В Україну з Росії та тимчасово окупованих територій вдалося повернути 1744 дітей, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"За допомогою міжнародної коаліції ми повернули додому 1744 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій. Кожна врятована дитина — це врятоване життя, відновлена надія", - написав він у колонці для The Washington Examiner.

Керівник ОП повідомив, що за підтвердженими даними в результаті російської агресії загинула 661 дитина, ще понад 2 тис. 200 - поранені.

Єрмак наголосив на необхідності посилення економічних санкцій, щоб змусити "Росію заплатити високу ціну за її злочинну війну". "А надання Україні необхідної зброї захистить тисячі невинних людей", - додав він.