11:39 05.11.2025

Шмигаль: В межах "данської моделі" отримано від Данії EUR1,2 млрд, до кінця року планується залучити ще понад EUR500 млн

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про проведення зустрічі із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном, обговорили "данську модель" та подальшу фінансову підтримку.

"Відзначили успішність "данської моделі" фінансування Збройних сил України — цього року в межах моделі вже отримали від Данії 1,2 млрд євро. До кінця року планується залучити ще понад 500 млн євро. Говорили про важливість фінансової підтримки України у наступний період, і я вдячний колезі за продовження і посилення роботи у цьому напрямку", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

Також міністри обговорили розвиток оборонної співпраці між підприємствами країн та виробництво необхідного озброєння.

Окремо Шмигаль подякував Данії за участь в ініціативі щодо підготовки та укомплектування Північно-балтійської механізованої бригади ЗСУ.

"Цінуємо важливий внесок Данії у зміцнення обороноздатності України", - додав він.

Теги: #данія #данська_модель

