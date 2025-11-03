Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:18 03.11.2025

Данія інвестує 10 млн данських крон в українську культуру – Бережна

1 хв читати
Фото: МКСК

Данія інвестує 10 млн данських крон (EUR 1,34 млн) в українську культуру та відновлення української культурної спадщини, повідомила у понеділок віцепрем'єр-міністр з гуманітарної політики України – міністр культури України Тетяна Бережна по результатам зустрічі з міністром культури, медіа та спорту Данії Якобом Енгель-Шмидтом (Jakob Engel-Schmidt).

"Данія інвестує 10 мільйонів данських крон в українську культуру та відновлення української культурної спадщини. Про це сьогодні оголосив Міністр культури, медіа та спорту Данії Якоб Енгель-Шмидт під час нашої спільної прес-конференції. Також пан Енгель-Шмідт зазначив, що їхня мета – заохотити інші країни наслідувати приклад Данії. Дякую за лідерство у підтримці України!" - написала Бережна на сторінці у Facebook.

Міністерка зазначила, що українська делегація долучилась до неформальної зустрічі міністрів культури та медіа Європейського Союзу в Копенгагені.

"Ми презентуємо колегам механіку та ключові цілі роботи Українського фонду культурної спадщини – платформи для відновлення культурної спадщини та посилення культури. Показуємо цифри руйнацій, які спричинила РФ. Розповідаємо про першочергові пріоритети з відновлення на три наступні роки. Також у Копенгагені проведемо низку двосторонніх зустрічей з європейськими партнерами, данськими культурними інституціями та українською спільнотою", - повідомила Бережна.

Вона подякувала Данії за підтримку участі України у події, партнерство та інвестиції в українську культуру і відновлення.

