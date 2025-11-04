Партнери інвестують EUR 3 млн у відновлення української культури – Бережна

Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія інвестують EUR 3 млн у новостворений Український фонд культурної спадщини (УФКС), повідомила у вівторок віцепрем'єр-міністр з гуманітарної політики України – міністр культури України Тетяна Бережна.

"Нідерланди оголосили про внесок у розмірі EUR 1 млн, Польща — EUR 500 тис., а Велика Британія — 200 тис. фунтів стерлінгів (EUR 228 тис). Також 10 мільйонів данських крон (EUR 1,34 млн) УФКС отримає від Данії. Підтримка стане важливим кроком у зміцненні міжнародної солідарності у сфері культури та збереженні української ідентичності в умовах війни" – йдеться у пресрелізі Мінкультури.

Як повідомлялось, 3 листопада в Копенгагені стартувала Неформальна зустріч міністрів культури та медіа Європейського Союзу, що проходить у межах Данського головування в Раді ЄС під темою "Демократична стійкість через культуру та медіа". Цього разу регулярна зустріч міністрів культури в рамках данського головування була присвячена виключно темі збереження української культури та необхідності скоординованих зусиль щодо запуску УФКС.