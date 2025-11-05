Працівник СТО наводив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва - СБУ

Служба безпеки України затримала на Київщині ще одного учасника агентурної групи ФСБ РФ, яку було викрито навесні цього року: 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування коригував удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва.

В телеграм-каналі в середу українська спецслужба зазначає, що у травні було затримано першого учасника ворожого осередку, який відстежував локації Сил оборони для російських обстрілів. За матеріалами СБУ він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна.

"Наразі затримано другого агента групи. Ним виявився завербований фсб 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб’єктів столичного регіону, а потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами.

"Серед пріоритетних "цілей", які шукав фігурант, були електропідстанції, що продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва", - уточнюють у відомстві.

Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його. У нього вилучено телефон із доказами роботи на РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.