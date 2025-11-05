Інтерфакс-Україна
07:31 05.11.2025

Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Тернуватому, а 457 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Степове, Оріхів, Новоандріївку, Новомиколаївку, Новоуспенівське, Чарівне, а 191 артилерійський удар завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Крім того, надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #обстріли

