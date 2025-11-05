Ворог втратив 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 107 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 49 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 107 окупантів, із них 55 безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також знищено 21 безпілотний літальний апарат, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Крім того, українські воїни уразили дві одиниці автомобільного транспорту та два пункти управління безпілотними літальними апаратами.

Загалом на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне. У п’яти локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

