Новорічну ялинку в Києві знов поставлять на Софійській площі за кошти меценатів

Головна новорічна ялинка України буде встановлена до 6 грудня на Софійській площі столиці за кошти меценатів, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вівторок.

"Головну ялинку країни, за традицією, встановлять на Софійській площі. Як і в попередні роки, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "Глобал-Декор". Вони ж беруть на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня.

"За погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв. Організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки", - повідомили в КМДА.

При цьому окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть. Як повідомили в міськадміністрації, також Рада оборони рекомендуватиме районним адміністраціям столиці та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва та Нового року.

Як повідомлялося, у 2024 році ялинку в Києві почали встановлювати 2 грудня і вона також була відкрита 6 грудня без витрачання бюджетних коштів, і також за підтримки ТОВ "Глобал-Декор". Вона була штучною, заввишки 15 метрів та білого кольору. Ялинку прикрасили гірляндою довжиною 2 км та 2 тис. бірюзових іграшок. У столиці не проходили масові святкування, не працювали ярмарки, фудкорти й атракціони на головних площах.

"Щоб не лишати киян, особливо дітей, без святкового настрою, можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів, як і в минулі роки. Зокрема, до міста звернулося ТОВ "Глобал-Декор" із пропозиціями облаштувати новорічну ялинку й декор, які вже є у нього в розпорядженні. Окрім того, вони готові взяти на себе встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення", - повідомили тоді в КМДА.