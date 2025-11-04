Інтерфакс-Україна
Події
20:21 04.11.2025

Новорічну ялинку в Києві знов поставлять на Софійській площі за кошти меценатів

2 хв читати
Новорічну ялинку в Києві знов поставлять на Софійській площі за кошти меценатів

Головна новорічна ялинка України буде встановлена до 6 грудня на Софійській площі столиці за кошти меценатів, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у вівторок.

"Головну ялинку країни, за традицією, встановлять на Софійській площі. Як і в попередні роки, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "Глобал-Декор". Вони ж беруть на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня.

"За погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв. Організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки", - повідомили в КМДА.

При цьому окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть. Як повідомили в міськадміністрації, також Рада оборони рекомендуватиме районним адміністраціям столиці та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва та Нового року.

Як повідомлялося, у 2024 році ялинку в Києві почали встановлювати 2 грудня і вона також була відкрита 6 грудня без витрачання бюджетних коштів, і також за підтримки ТОВ "Глобал-Декор". Вона була штучною, заввишки 15 метрів та білого кольору. Ялинку прикрасили гірляндою довжиною 2 км та 2 тис. бірюзових іграшок. У столиці не проходили масові святкування, не працювали ярмарки, фудкорти й атракціони на головних площах.

"Щоб не лишати киян, особливо дітей, без святкового настрою, можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів, як і в минулі роки. Зокрема, до міста звернулося ТОВ "Глобал-Декор" із пропозиціями облаштувати новорічну ялинку й декор, які вже є у нього в розпорядженні. Окрім того, вони готові взяти на себе встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення", - повідомили тоді в КМДА.

 

Теги: #київ #новорічна_ялинка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 04.11.2025
ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

09:13 04.11.2025
Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

16:53 03.11.2025
Києву повернули понад 20 млн грн, привласнених посадовцями КМДА під час реалізації соцпрограми – Офіс генпрокурора

Києву повернули понад 20 млн грн, привласнених посадовцями КМДА під час реалізації соцпрограми – Офіс генпрокурора

12:44 01.11.2025
Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

Київ та Дніпро скасовують дозвіл їздити швидше 50 км/год на певних дорогах з 1 листопада – МВС

14:25 31.10.2025
Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

Київ за 9 міс. надав допомогу 66 тис. захисників і ветеранів на загальну суму більше 1 млрд грн

12:44 31.10.2025
Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації, частина не функціонує через незадовільний стан - Культурний кластер

Більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації, частина не функціонує через незадовільний стан - Культурний кластер

09:58 31.10.2025
Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

Затримано мешканця Тернополя за підозрою у причетності до вибуху на "Укрпошті" у Києві - поліція

15:32 30.10.2025
Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

12:31 30.10.2025
Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

Міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини прибула до Києва

08:37 29.10.2025
У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

Працівник НАБУ, у якого проведені обшуки, не пояснив підстави спостереження за Офісом генпрокурора - відомство

Качка: у звіті Єврокомісії зазначено, що обмеження воєнного стану є пропорційними і не йдуть далі, ніж потрібно

ГУР спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" - джерела

ОСТАННЄ

Паліса: Війна за останній рік дуже змінилась, однак українці вміють і знають, як боротися в нових умовах

Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

Силам оборони вдається знищувати окупантів, які намагаються пробратись в Малу Токмачку під Оріховом – DeepState

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

До України вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій – Єрмак

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

Працівник НАБУ, у якого проведені обшуки, не пояснив підстави спостереження за Офісом генпрокурора - відомство

Більшість українських підлітків, які мають слабкий зв’язок з батьками, мають значний рівень стресу – соцдослідження

УЧХ проводить у Слов'янську тренінг для офіцерів ДСНС України

ССО повідомляє про розвідку та знищення ворога спецпризначенцями в Покровську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА