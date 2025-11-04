Інтерфакс-Україна
Події
15:54 04.11.2025

Зеленський: Орбан має запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії

Україна би не хотіла, щоб прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримував Росію, оскільки блокування України до шляху до ЄС є підтримкою Путіна, Україна не має щось пропонувати Орбану - він повинен запропонувати щось нашій державі, яка захищає всю Європу від Росії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я не думаю, що я маю щось запропонувати Віктору Орбану. Я думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя", - сказав Зеленський під час саміту розширення ЄС у вівторок.

"Ми все одно не хотіли б, щоб Віктор підтримував Росію, тому що блокування України в ЄС є дуже конкретною підтримкою Віктора Путіна. І це, на мою думку, точно не дуже добре", - зауважив президент.

Водночас він додав, що угорці підтримують українців, так само як і українці поважають будь-яку націю Європи.

"Ми як лідери не маємо права думати про себе і про наші вибори, тому що це лише одна хвилина в історії наших народів. Це ніщо порівняно з тим, що може бути зруйновано, зруйновані відносини між людьми. Найважливіше – не втратити це добросусідство", - заявив Зеленський.

Теги: #орбан #зеленський

