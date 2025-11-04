Інтерфакс-Україна
15:29 04.11.2025

Кличко: до тепла вже підключено майже 90% житлових будинків Києва

Станом на початок листопада до тепла вже підключено майже 90% житлових будинків Києва, які управляються комунальними керуючими компаніями, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Робота з відновлення пошкодженого ворожими обстрілами обладнання триває практично цілодобово. При цьому 29 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон. І до тепла вже підключено майже 90% житлових будинків, які управляються комунальними керуючими компаніями. А всі інші будинки мають можливість оперативного підключення", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Кличко наголосив, що місту вдалось ліквідувати наслідки жахливих ракетних атак на енергообʼєкти в 2023 році, відновити втрачену тоді виробничу потужність електроенергії. "Ми досить стабільно пройшли опалювальний сезон у 2024-му й планово розпочали подачу тепла в жовтні 2025. На жаль, паралельно зі стартом опалювального сезону міські служби ліквідовують наслідки нових масованих атак, яких ворог завдав по критичній інфраструктурі цієї осені", - написав він.

За його словами, Київ продовжує реалізовувати концепцію розподіленої когенерації. Вже цієї зими встановлення когенераційних установок дасть можливість виробляти додатково близько 100 мВт електроенергії для безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

"Це унікальний досвід, який нам доводиться здобувати в умовах війни. І я дуже вдячний київським енергетикам, які демонструють надзвичайний професіоналізм і злагоджену роботу", - додав Кличко.

Теги: #опалення #кличко

