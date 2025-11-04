Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос вважає реалістичним розширення Європейського союзу у найближчі роки.

Таку думку вона висловила у вівторок в Брюсселі, представляючи на засіданні Комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Пакет розширення.

"Розширення може бути успішним лише тоді, коли воно зміцнить наш Союз. Для досягнення цієї мети нам потрібен більший прогрес у двох основних напрямках. Перший напрямок полягає в тому, що майбутні держави-члени повинні повністю підготуватися до відповідальності держав-членів, а другий – ми повинні підготувати наш союз до розширеного ЄС. Це йде пліч-о-пліч. З огляду на темпи успішного (прогресу щодо) розширення деяких країн-кандидатів, і це справді мій день сьогодні, це - реалістична можливість у найближчі роки", - пояснила вона.

За словами європейського комісара, країни-кандидати мають амбітні цілі. "Чорногорія хоче завершити переговори наприкінці 26-го. Албанія — наприкінці 27-го. Молдова та Україна — у 2028 році. Для мене амбіції важливіші за роки чи дати, і Комісія підтримує ці амбіції. Цього року я можу сказати, що ці чотири кандидати підтвердили свої амбіції конкретними діями", - констатувала Кос.

Говорячи про Україну, вона зазначила, що "на тлі викликів, спричинених агресією Росії, Україна продемонструвала свою відданість шляху до ЄС, рухаючись вперед у ключових реформах". "Вже зроблені кроки закладають основу для відновлення та відкривають простір для більшої участі приватного сектору. Важливо підтримувати цей імпульс та запобігати будь-якому ризику регресу, зокрема, у боротьбі з корупцією", - додала Кос.