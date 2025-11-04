Ексвійськовий однієї з країн Східної Європи підпалював машини ЗСУ - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Київщині громадянина однієї із країн Східної Європи, який на замовлення ФСБ займався підпалами.

"За матеріалами справи, до уваги окупантів він потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Після вербування ФСБ "відрядило" чоловіка до України, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві. За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити транспортні засоби українських захисників.

Щоб виявити потенційні "цілі", зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців. У такий спосіб чоловік стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив.

Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.

Співробітники СБУ затримали зловмисника, коли він прямував в Одесу для виконання нового ворожого завдання. Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисник під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.