ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Державною прикордонною службою (ДПСУ) викрили в Одеський області прикордонника, який мав намір організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України, повідомляється на сайте ДБР у вівторок.

"Працівники ДБР завадили прикордоннику започаткувати "бізнес" ще на етапі перемовин із потенційним клієнтом щодо "допомоги" у перетині кордону. Фігурант, маючи доступ до службової інформації та добре знаючи особливості охорони прикордонної території, пообіцяв допомогти чоловіку незаконно потрапити до Молдови. За $7 тис він мав показати на карті прокладений "безпечний" маршрут, розповісти, де і коли слід рухатись, у який час доби, а також дати поради щодо зовнішнього вигляду та необхідних речей", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, 28 жовтня 2025 року правоохоронці затримали прикордонника, запобігши реалізації злочинного плану. Нині йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та сприянні цьому злочину порадами й вказівками, вчиненому з корисливих мотивів.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.