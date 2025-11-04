Інтерфакс-Україна
Події
12:21 04.11.2025

ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

1 хв читати
ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Державною прикордонною службою (ДПСУ) викрили в Одеський області прикордонника, який мав намір організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України, повідомляється на сайте ДБР у вівторок.

"Працівники ДБР завадили прикордоннику започаткувати "бізнес" ще на етапі перемовин із потенційним клієнтом щодо "допомоги" у перетині кордону. Фігурант, маючи доступ до службової інформації та добре знаючи особливості охорони прикордонної території, пообіцяв допомогти чоловіку незаконно потрапити до Молдови. За $7 тис він мав показати на карті прокладений "безпечний" маршрут, розповісти, де і коли слід рухатись, у який час доби, а також дати поради щодо зовнішнього вигляду та необхідних речей", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, 28 жовтня 2025 року правоохоронці затримали прикордонника, запобігши реалізації злочинного плану. Нині йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та сприянні цьому злочину порадами й вказівками, вчиненому з корисливих мотивів.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #одещина #викриття #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 04.11.2025
Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень - ДБР

Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень - ДБР

18:27 03.11.2025
ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

12:28 03.11.2025
ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

11:54 31.10.2025
На Львівщині розслідують ДТП, у якій загинуло четверо військових

На Львівщині розслідують ДТП, у якій загинуло четверо військових

10:43 31.10.2025
ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

17:19 29.10.2025
На Одещині ДБР затримало колишнього чиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам

На Одещині ДБР затримало колишнього чиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам

14:58 29.10.2025
Центральна ВЛК почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до служби, видані на Дніпропетровщині, - ДБР

Центральна ВЛК почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до служби, видані на Дніпропетровщині, - ДБР

17:32 28.10.2025
Судитимуть експравоохоронця з Києва, який вивозив за кордон чоловіків у формі "спецназу"

Судитимуть експравоохоронця з Києва, який вивозив за кордон чоловіків у формі "спецназу"

13:18 28.10.2025
СБУ викрила російську агентку, яка під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських воїнів

СБУ викрила російську агентку, яка під виглядом прибиральниці шпигувала в оселях українських воїнів

11:58 28.10.2025
ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

ДБР: затримано ексголову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства

ВАЖЛИВЕ

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

ОСТАННЄ

Ексвійськовий однієї з країн Східної Європи підпалював машини ЗСУ - СБУ

Качка: ЄК вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

САП: з Німеччини екстрадовано обвинуваченого у заволодінні 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

Уряд створить антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях

Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

У середу в Україні подекуди невеликі дощі, в четвер – без опадів, місцями туман

На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег"

Ворог просунувся у Покровську на Донеччині та поблизу Борівської Андріївки на Харківщині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА