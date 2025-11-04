Інтерфакс-Україна
Події
12:15 04.11.2025

Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

2 хв читати
Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

Соціальна ініціатива "УЗ-3000" запрацює у грудні цього місяця, діятиме у місяці низького сезону, орієнтовно, чотири місяці, але детальна механіка програми ще опрацьовується, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"В період низького попиту на пасажирські перевезення "Укрзалізниція" має 200-250 тисяч на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх пропонує використати для соціальної програми", – сказав він на спільній пресконференції з прем’єр-міністером Юлією Свириденко та членами уряду у понеділок ввечері.

За словами Перцовського, є також плани сфокусуватися в цій програмі на пасажирах із прифронтових територій.

Голова правління додав, що паралельно вводитимуться додаткові сервіси та гнучке ціноутворення для тих, хто готовий платити – в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди. Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу у державному фінансуванні, хоча вони все одно не перекриють потреби у субсидіюванні пасажирських перевезень.

Перцовський зазначив, що програма "УЗ-3000" розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців, запевнив він.

"Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, як в більшості європейських країнах, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень - це кошти платників податків, тому вони мають відчути цей ефект", – наголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що бюджетне фінансування "Укрзалізниці" у складний період – це кошти платників податків, тому громадяни мають отримати підтримку від компанії.

"Ми створюємо можливість подорожувати по програмі "УЗ-3000" та заповнити місця, які звичайно залишаються вільними… Водночас потрібно розуміти, що 16 млрд грн підтримки на наступний рік не дорівнює програмі у 3000 кілометрів", – сказала Свириденко.

Перцовський додав, що без бюджетного фінансування для покриття витрат "Укрзалізниці" необхідно підвищити тариф на вантажні перевезення на 60-70% відсотків, але тоді бізнес перейде на інші види транспорту, адже і так вже багато хто доставляє вантажі автівками. Він пояснив, що на дохід "Укрзалізниці" вплинула війна: закриття шахт, відтік металургії та зниження експортних цін.

Теги: #укрзалізниця #перцовський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 04.11.2025
Зеленський привітав залізничників з професійним святом

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

14:46 03.11.2025
"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

10:19 03.11.2025
СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

20:33 02.11.2025
Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

Укрзалізниця пояснила мету і особливості безкоштовних "3000 км"

11:18 02.11.2025
"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

23:26 01.11.2025
Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

07:46 31.10.2025
РФ знову обстріляла залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині – "Укрзалізниця"

РФ знову обстріляла залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині – "Укрзалізниця"

16:52 29.10.2025
Фонд Баффета надасть напряму "Ремонт і виробництво" УЗ технічну допомогу обладнанням на $9,2 млн

Фонд Баффета надасть напряму "Ремонт і виробництво" УЗ технічну допомогу обладнанням на $9,2 млн

08:56 29.10.2025
Хафер залишився головою оновленої наглядової ради "Укрзалізниці", його заступником став ексдепутат Лещенко

Хафер залишився головою оновленої наглядової ради "Укрзалізниці", його заступником став ексдепутат Лещенко

17:23 24.10.2025
УЗ планує оголосити результатитендеру на вантажні електровози подвійного струму ще цього року

УЗ планує оголосити результатитендеру на вантажні електровози подвійного струму ще цього року

ВАЖЛИВЕ

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

ОСТАННЄ

Ексвійськовий однієї з країн Східної Європи підпалював машини ЗСУ - СБУ

Качка: ЄК вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

САП: з Німеччини екстрадовано обвинуваченого у заволодінні 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

Уряд створить антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях

У середу в Україні подекуди невеликі дощі, в четвер – без опадів, місцями туман

На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег"

Ворог просунувся у Покровську на Донеччині та поблизу Борівської Андріївки на Харківщині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА