Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

Соціальна ініціатива "УЗ-3000" запрацює у грудні цього місяця, діятиме у місяці низького сезону, орієнтовно, чотири місяці, але детальна механіка програми ще опрацьовується, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"В період низького попиту на пасажирські перевезення "Укрзалізниція" має 200-250 тисяч на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх пропонує використати для соціальної програми", – сказав він на спільній пресконференції з прем’єр-міністером Юлією Свириденко та членами уряду у понеділок ввечері.

За словами Перцовського, є також плани сфокусуватися в цій програмі на пасажирах із прифронтових територій.

Голова правління додав, що паралельно вводитимуться додаткові сервіси та гнучке ціноутворення для тих, хто готовий платити – в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди. Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу у державному фінансуванні, хоча вони все одно не перекриють потреби у субсидіюванні пасажирських перевезень.

Перцовський зазначив, що програма "УЗ-3000" розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців, запевнив він.

"Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, як в більшості європейських країнах, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень - це кошти платників податків, тому вони мають відчути цей ефект", – наголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що бюджетне фінансування "Укрзалізниці" у складний період – це кошти платників податків, тому громадяни мають отримати підтримку від компанії.

"Ми створюємо можливість подорожувати по програмі "УЗ-3000" та заповнити місця, які звичайно залишаються вільними… Водночас потрібно розуміти, що 16 млрд грн підтримки на наступний рік не дорівнює програмі у 3000 кілометрів", – сказала Свириденко.

Перцовський додав, що без бюджетного фінансування для покриття витрат "Укрзалізниці" необхідно підвищити тариф на вантажні перевезення на 60-70% відсотків, але тоді бізнес перейде на інші види транспорту, адже і так вже багато хто доставляє вантажі автівками. Він пояснив, що на дохід "Укрзалізниці" вплинула війна: закриття шахт, відтік металургії та зниження експортних цін.