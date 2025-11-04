На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег", призначений для оптичної розвідки у радіусі 45 км від точки злету, повідомила пресслужба 11-го Армійського корпусу.

"Ворог приносить свої "новинки" на поле бою— ми приносимо їм поразки. На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег", який останнім часом помічали й на Лиманському напрямку", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що "кожен збитий БПЛА — це захищене життя наших людей. Дякуємо за роботу всім, хто причетний".