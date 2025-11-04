Інтерфакс-Україна
Події
12:01 04.11.2025

На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег"

1 хв читати

На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег", призначений для оптичної розвідки у радіусі 45 км від точки злету, повідомила пресслужба 11-го Армійського корпусу.

"Ворог приносить свої "новинки" на поле бою— ми приносимо їм поразки. На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег", який останнім часом помічали й на Лиманському напрямку", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що "кожен збитий БПЛА — це захищене життя наших людей. Дякуємо за роботу всім, хто причетний".

Теги: #дрон #війна #ліквідація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:12 04.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

19:22 03.11.2025
Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

16:07 03.11.2025
Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState

Загальні темпи просування ворога минулого тижня зменшились на 1,3%, на новопавлівському майже удвічі - DeepState

08:43 03.11.2025
Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

06:43 03.11.2025
Трамп пояснив, чому не може застосувати до Путіна ті ж методи, що в інших конфліктах – ЗМІ

Трамп пояснив, чому не може застосувати до Путіна ті ж методи, що в інших конфліктах – ЗМІ

22:33 02.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

17:02 01.11.2025
Ситуація в Покровську покращилася, українські військові провели успішні контрдії – 7 корпус ШР ДШВ

Ситуація в Покровську покращилася, українські військові провели успішні контрдії – 7 корпус ШР ДШВ

15:40 01.11.2025
Протягом жовтня Сили оборони знищили 11269 повітряних цілей – ПС ЗСУ

Протягом жовтня Сили оборони знищили 11269 повітряних цілей – ПС ЗСУ

15:17 01.11.2025
Ворог окупував Новогригорівку Запорізької області, просунувся поруч та під Покровськом - DeepState

Ворог окупував Новогригорівку Запорізької області, просунувся поруч та під Покровськом - DeepState

14:33 01.11.2025
Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState

Окупанти за жовтень зайняли 267 кв км території України, як і у вересні – DeepState

ВАЖЛИВЕ

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

ОСТАННЄ

Ексвійськовий однієї з країн Східної Європи підпалював машини ЗСУ - СБУ

Качка: ЄК вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

САП: з Німеччини екстрадовано обвинуваченого у заволодінні 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

Уряд створить антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях

Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

У середу в Україні подекуди невеликі дощі, в четвер – без опадів, місцями туман

Ворог просунувся у Покровську на Донеччині та поблизу Борівської Андріївки на Харківщині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА