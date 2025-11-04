СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Служба безпеки України задокументувала нові злочини з боку настоятеля одного з монастирів УПЦ (МП) на прифронтовій території Донеччини - митрополит публічно заперечував злочини РФ та поширював фейки про Сили оборони.

"Навесні 2022 року під час літургії клірик заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, коли було пошкоджено декілька місцевих храмів разом із насельниками", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, фігурант також виправдовував збройну агресію РФ та розповсюджував дезінформацію про українських захисників, які ведуть безперервні бої з окупантами на східному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В СБУ нагадують, що раніше Служба вже викрила клірика на несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Досудове розслідування за цим епізодом завершено. Матеріали справи скеровано до суду.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Офіс генпрокурора в телеграм-каналі повідомляє, що йдеться про настоятеля Святогірської лаври. "Йому повідомлено про нову підозру за злочини проти миру", - зазначають в прокуратурі.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що суд повторно обрав клірику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією прокуратури, раніше суд взяв митрополита під варту, а апеляційний суд визначив можливість внесення застави у сумі 1,5 млн грн, яку клірик сплатив.