03:35 04.11.2025

Ворог втратив 57 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 57 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 57 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 57 окупантів, із них 37 – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також українські військові знищили 11 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки, також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та чотири автомобілі, окрім цього уражено 13 укриттів ворожої піхоти.

Загалом на Покровському напрямку від початку доби окупанти 57 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Три боєзіткнення в даний час тривають.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31020

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

