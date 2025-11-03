Інтерфакс-Україна
Події
14:01 03.11.2025

У лікарні померла поранена внаслідок удару російського дрону по Підлиману 2 листопада

1 хв читати

Жінка, яка отримала поранення у неділю внаслідок влучання російського fpv-дрона у цивільну автівку в Підлимані Борівської громади Ізюмського району Харківської області, померла у лікарні.

"Від поранень, отриманих внаслідок учорашньої атаки ворожого безпілотника на цивільний автомобіль у селі Підлиман Борівської громади, у лікарні померла жінка — місцева мешканка Катерина Михайлівна Шевченко, 13.09.1959 р.н", - повідомляє Борівська селищна рада.

За уточненою інформацією, внаслідок удару дрону 2 листопада були поранені троє осіб: подружжя пенсіонерів та 45-річний цивільний, який не є їхнім родичем. (Раніше повідомлялося, що всі троє - з однієї родини). Крім того, під час дронової атаки травм зазнав ще один цивільний - 51-річний місцевий житель, який у той момент перебував біля магазину. Всі троє чоловіків, які зазнали поранень, продовжують лікування.

Теги: #харківська_область

