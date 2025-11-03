Сили оборони зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська, оборона Мирнограда поповнена додатковими силами - 7 корпус ШР ДШВ

Фото: Генштаб ЗСУ

Операція із зачистки Покровська від російських окупантів продовжується, ситуація у Мирнограді – напружена, але не загрозлива, повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У повідомленні у Facebook зазначається, що за останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у смузі відповідальності корпусу додатковим особовим складом та технікою.

"Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що вчора, 2 листопада, українські військові ліквідували у місті 19 росіян.

"Для протидії ворогу продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.

Ситуація у Мирнограді – напружена, але не загрозлива", - повідомили у корпусі.

Так, на підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10.

"Триває робота по їх ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами", - запевнили у 7 корпусі.

Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації.