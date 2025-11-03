Інтерфакс-Україна
Події
09:56 03.11.2025

Росіяни вночі атакували Сумщину, є загиблий і постраждалі

Росіяни вночі атакували Сумщину, є загиблий і постраждалі
Фото: ДСНС

Російські окупанти вночі в понеділок, 3 листопада, атакували Тростянецьку громаду Сумської області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок повторного удару пошкоджений двоповерховий житловий будинок, виникло загоряння. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло людини", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, напередодні ввечері, 2 листопада, російські війська завдали ракетного удару по одному із сіл Боромлянської громади. Внаслідок атаки пошкоджені об’єкт інфраструктури та житлові будинки. В одному з приватних домоволодінь спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

"За попередньою інформацією, внаслідок двох російських атак постраждали 7 людей, серед них – двоє дітей", - наголосили рятувальники.

