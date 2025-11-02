Інтерфакс-Україна
Події
15:51 02.11.2025

Кількість постраждалих у Підлимані Харківської області зросла до трьох, одна з них в особливо тяжкому стані

1 хв читати
Кількість постраждалих у Підлимані Харківської області зросла до трьох, одна з них в особливо тяжкому стані

ЗС РФ вдарили по Підлиману Борівської громади Ізюмського району Харківської області fpv-дроном, станом на 14:53 кількість постраждалих зросла до трьох.

"Внаслідок удару в цивільний автомобіль тяжкі поранення отримали троє мирних жителів однієї родини — подружжя пенсіонерів та їхній син. Усі постраждалі госпіталізовані. Стан жінки — особливо тяжкий, лікарі борються за життя усіх поранених", - повідомляє Борівська селищна рада.

Крім цього, близько 14:30 російська авіація завдала удару по Боровій. Зафіксовано три влучання керованих авіабомб у центральній частині селища. Наслідки атаки уточнюються. Інформації про загиблих чи поранених станом поки не надходило.

 

Теги: #харківська_область

