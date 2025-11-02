Інтерфакс-Україна
Події
12:36 02.11.2025

СБУ і Сили безпеки та оборони уразили танкер та інфраструктуру нафтотерміналу в Туапсе

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе (Краснодарський край, РФ), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в СБУ.

Зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", — повідомило джерело.

 

Теги: #сбу #туапсе #ураження

