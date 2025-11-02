Інтерфакс-Україна
Події
10:33 02.11.2025

Сили безпілотних систем уразили 5 підстанцій у глибині РФ

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили 5 підстанцій у глибині РФ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили п’ять підстанцій в глибині РФ, повідомив командувач СБС Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

"Якщо у кВ (кіловольт), то 500,500,500,… Протягом ночі, що минула, птахами СБС подзьобано 5 підстанцій аж до Грязів, сукупною потужністю 5066 МВА (мегавольт-ампер). Одна з них- сумісними зусиллями з ССО", - написав він у телеграм-каналі.

Він додав, що про результати роботи СБС по стратегічних обʼєктах в РФ після дорозвідки оприлюднить Генеральний штаб ЗСУ.

Теги: #підстанції #сбс #рф

