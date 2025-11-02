Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

Російські війська в ніч на неділю атакували безпілотниками Одеську область, загинули дві людини та троє постраждали, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Є загиблі. Уночі росіяни знову здійснили атаку по Одещині ударними безпілотниками", - написав він у телеграмі.

Також попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Крім того, внаслідок удару спалахнули 5 вантажних автомобілів, пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Особи двох людей, загиблих внаслідок ворожого удару, наразі встановлюються. Стало відомо ще про двох постраждалих унаслідок нічної атаки. Один із них госпіталізований. Чоловік отримав термічні опіки полум’ям. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу, стан постраждалого середньої тяжкості", - зазначив Кіпер.

Правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.