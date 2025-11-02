Інтерфакс-Україна
01:44 02.11.2025

Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

Росіяни знову атакують цивільним транспорт Сумської області дронами, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу. У Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус. Всередині був лише водій – він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася", - написав він у телеграмі.

За словами глави ОВА, обійшлося без жертв і постраждалих.

"Тільки сьогодні на околицях цієї громади сили оборони знищили кілька ворожих дронів, але ворог продовжує спрямовувати їх на цивільних – на автобуси, мотоцикли, велосипеди", - пише він.

Григоров зазначив, що перевізник поки призупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади.

Він додав, що вже майже пів року Сумська громада перебуває в зоні обов’язкової евакуації. За його словами, частина людей виїхала, але дехто повернувся попри постійні загрози.

Григоров також додав, що прикордоння Сумщини перебває під постійними ударами ворожих FPV-дронів

