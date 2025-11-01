"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

НЕК "Укренерго" розпорядилася запроваджувати в неділю обмеження енергопостачання цілодобово в окремих регіонах України.

"Завтра, 2 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - сказано в повідомленні.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, зазначили в компанії.

Зокрема, час і обсяг відключень будуть погодинними з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

А також графіки обмеження потужності - з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго".

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/4271