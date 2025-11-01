Інтерфакс-Україна
Події
21:20 01.11.2025

Прем'єрка розповіла, що міститиме пакет зимової підтримки для українців

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що міститиме пакет зимової підтримки для українців.

"Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки", - сказано в її Телеграм-каналі.

Свириденко зазначила, що уряд працює над запуском програм, зокрема:

-  можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму - знайома українцям з минулої зими;

-  нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

-  нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів;

-  комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими;

"Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом", - додала прем'єрка.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні – зимову підтримку. Наразі визначається, які конкретно елементи будуть враховані

 

