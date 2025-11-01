Кількість постраждалих в Миколаєві збільшилась до 19 – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Миколаєву в суботу вранці збільшилась до 19 осіб, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Станом на зараз збільшилась кількість постраждалих до 19. Серед них 9-річна дівчинка, їй допомога надана амбулаторно", - написав Кім в телеграм-каналі.

Він додав, що ще чотирьом постраждалим медична допомога була також надана амбулаторно, інші - залишаються в лікарні.

Як повідомлялося, близько 07:20 в суботу, 1 листопада, росіяни вдарили балістичною ракетою (попередньо "Іскандер М" з касетною бойовою частиною) по Миколаєву.

Раніше було відомо про одного загиблого і 15 поранених.